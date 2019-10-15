Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 23:06

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что турецкая военная операция "Источник мира" содействует сохранению территориальной целостности Сирии, сообщает агентство "Анадолу".

Кроме того, Эрдоган заверил, что операция помогает приблизить политическое урегулирование сирийского конфликта.

ВС Турции начали 9 октября военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии. Основная ее цель - борьба против курдских военизированных формирований в сирийских приграничных районах.

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