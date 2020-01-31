Этот контент был опубликован 31 января 2020 г. 10:25

Стамбул. 31 января. ИНТЕРФАКС - Анкара не может игнорировать ситуацию, имеющую место в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Развитие событий в Сирии так же важно, как развитие событий в собственных границах Турции. Мы не можем хранить молчание в связи с ситуацией в Сирии и Идлибе", - приводит издание "Сабах" слова Эрдогана, сказанные на выступлении перед членами правящей в Турции Партии справедливости и развития.

При этом, уточняет агентство Bloomberg, Эрдоган вновь обвинил Дамаск и Россию в нарушении договоренностей по Идлибу.

(ПОСЛЕДУЕТ)

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