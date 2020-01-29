*** Турция теперь собирается предпринять собственные шаги
Стамбул. 29 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание "Сабах".
"К сожалению, Россия не придерживается ни астанинского, ни сочинского соглашений. Мы ожидали до нынешнего момента, но отныне мы намерены действовать сами. Это не угроза, а ожидание того, что Россия направит (сирийскому - ИФ) режиму необходимое предупреждение", - цитирует издание слова президента, сказанные журналистам.
Эрдоган пояснил, что у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб.
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