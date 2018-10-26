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Этот контент был опубликован 26 октября 2018 г. 10:55 26.10.2018 - 10:55

Стамбул. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что после достижения договоренности по Идлибу с Россией на северо-запад Сирии пришла стабильность, сообщает агентство "Анадолу".

По его словам, "с момента заключения соглашения по Идлибу на северо-запад Сирии пришли стабильность и спокойствие".

На прошедших 17 сентября в Сочи переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

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