Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 13:22

Стамбул. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упомянул своих коллег из РФ и США - Владимира Путина и Дональда Трампа - в числе мировых лидеров, которые вызывают у него симпатию.

"Он может нравиться или не нравиться людям, однако у него нет скрытых планов (в отношении Турции - ИФ)", - сказал Эрдоган о Трампе, отвечая на вопрос о том, кого из иностранных лидеров он ценит.

"Дональд Трамп говорит обо всем открыто. В беседе со мной он предельно открыт, так же, как и я с ним", - добавил турецкий президент, высказывания которого приводят как западные, так и турецкие СМИ.

Говоря о Путине, Эрдоган так же отметил отсутствие у РФ "скрытых планов".

"Мы действуем, оставаясь открытыми по отношению друг к другу", - сказал он, говоря о сотрудничестве с лидером РФ. "Вместе (с Россией - ИФ) мы добьемся мира в регионе", - уверен Эрдоган.

В то же время, он раскритиковал лидеров европейских стран, отметив, что не может вспомнить хотя бы одного из них, кого можно было бы назвать образцовым руководителем.

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