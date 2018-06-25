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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 12:36 25.06.2018 - 12:36

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Стамбул. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Высшая избирательная комиссия Турции в понедельник объявила о победе Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента страны, сообщают турецкие СМИ.

По итогам подсчета 99,1% бюллетеней Р.Эрдоган сумел набрать более 52,5% голосов избирателей. Как отмечает глава турецкого избиркома Сади Гювен, Р.Эрдоган "набрал абсолютное большинство голосов", а неучтенные бюллетени уже не смогут повлиять на исход выборов.

Ранее о своей победе на выборах объявил сам Р.Эрдоган, отметив, что явка на выборы составила около 90%.

"Явка достигла 90%, это пример для многих стран", - заявил он.

Турецкая оппозиция во главе с ключевым соперником Р.Эрдогана на президентских выборах Мухарремом Индже в понедельник признала итоги выборов.

"Я признаю результаты этих выборов", - сказал М.Индже на пресс-конференции в Анкаре, призвав Р.Эрдогана "представлять интересы всех 80 миллионов" граждан Турции.

Впервые Р.Эрдоган был избран президентом Турции в 2014 году, до этого он 11 лет занимал пост премьер-министра.

ВЫБОРЫ В ПАРЛАМЕНТ

На выборах, состоявшихся 24 июня, граждане Турции выбирали не только президента, но и определяли, какие партии получат представительство в парламенте.

За места в парламенте боролись восемь партий, в том числе правящая Партия справедливости и развития, в которой состоит Р.Эрдоган.

По неофициальным данным шесть партий прошли 10-процентный порог, обеспечивающий им места в парламенте. По словам Р.Эрдогана, Партия справедливости и развития набрала большинство голосов - 42,5%.

НОВАЯ РЕСПУБЛИКА

Согласно результатам референдума, прошедшего в Турции в апреле 2017 года, по итогам всеобщих выборов форма правления в Турции изменяется на президентскую республику.

Должность премьер-министра будет упразднена, а правительство перейдет в непосредственное подчинение президенту.

Также президент получит другие более широкие полномочия.

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