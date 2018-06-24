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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 0:08 25.06.2018 - 00:08

Стамбул. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил перенести на более поздний срок выступление перед сторонниками в Анкаре по случаю победы на выборах из-за несчастного случая, произошедшего с ребёнком в Стамбуле, сообщает в понедельник сайт газеты "Хюрриет".

По информации издания, ребёнок, пришедший поддержать президента к одному из правительственных зданий в Стамбуле, получил травму, и глава государства решил сначала посетить юного сторонника в больнице, а уже потом - отправиться в Анкару.

Вместе с тем, агентство "Анадолу" сообщает в Twitter, что Р.Т.Эрдоган по-прежнему планирует выступить перед сторонниками а Анкаре, однако время выступления не приводит.

Ранее некоторые европейские СМИ задавались вопросим, почему президент не стал делать развёрнутых заявлений после выборов.

Согласно данным турецких СМИ Р.Т.Эрдоган добился переизбрания на пост президента уже в первом туре, а сформированный им альянс из двух партий получил большинство мест в парламенте.

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