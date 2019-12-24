Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 14:05

Лондон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Сирии, сообщает во вторник канцелярия британского премьера.

"Говоря о Сирии, премьер-министр подчеркнул важность оценки ООН для доставки помощи тем, кто в ней нуждается", - заявили на Даунинг-стрит.

Также они затронули тему Ливии, отметив важность политического процесса в стране при поддержке ООН.

Эрдоган поздравил Джонсона с недавней победой Консервативной партии Великобритании на выборах в парламент. Лидеры договорились продолжать сотрудничество в сферах торговли, инвестиций и безопасности.

1мм во

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!