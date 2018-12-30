Эрдоган и Меркель обсудили ситуацию в Сирии - СМИ

Этот контент был опубликован 30 декабря 2018 г. 15:40

Стамбул. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель двусторонние отношения, а также ситуацию в Сирии, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Кроме того, темами разговора двух политиков в воскресенье стала незаконная миграция в Европу и терроризм, отмечает агентство со ссылкой на канцелярию турецкого президента.

Собеседники договорились сохранять плотные контакты на фоне неожиданного решения США о выводе войск из Сирии, сообщает агентство.

Ранее в декабре президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести контингент США из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.

1мм ав

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