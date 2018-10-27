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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 14:25 27.10.2018 - 14:25

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель проводят в субботу встречу в Стамбуле в рамках четырехстороннего саммита вокруг ситуации в Сирии, сообщает в субботу агентство "Анадолу".

Ранее двустороннюю встречу провели Р.Т.Эрдоган и российский президент Владимир Путин.

В Стамбуле в субботу пройдет встреча лидеров Турции, России, Франции и ФРГ, переговоры посвящены ситуации в Сирии. Переговоры в таком формате проходят впервые.

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