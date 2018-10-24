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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 17:08 24.10.2018 - 17:08

Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд провели телефонный разговор, главной темой которого стало сотрудничество двух стран в рамках расследования гибели оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи, передает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По информации агентства, стороны подчеркнули "необходимость того, чтобы предпринять совместные усилия для проведения расследования", а также обсудили конкретные шаги, которые будут принимать обе страны.

Более подробной информации о планируемых мероприятиях сторон в рамках расследования не сообщается.

Телефонные переговоры состоялись по инициативе саудовского принца и стали первыми между Эр-Риядом и Анкарой с тех пор, как стало известно о гибели журналиста, отмечает АП.

Журналист Дж.Хашкаджи, работавший на "Вашингтон пост", исчез 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На минувших выходных саудовское государственное телевидение сообщило, что Дж.Хашкаджи, согласно первым результатам расследования, погиб в результате драки в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В Саудовской Аравии в связи с делом Дж.Хашкаджи задержали 18 человек.

Президент Турции Р.Т. Эрдоган в минувший вторник заявил, что убийство Дж.Хашкаджи было спланированным.

1тэ аю

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