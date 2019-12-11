Этот контент был опубликован 11 декабря 2019 г. 19:27

Стамбул. 11 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин в среду обсудили по телефону двусторонние отношения и региональные вопросы.

"Эрдоган и Путин в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения, а также региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии", - пишет турецкое агентство "Анадолу" со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

10 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни проведут телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсудят ливийскую тематику.

"В ближайшие дни такой телефонный разговор состоится, он готовится. Позиция России хорошо известна: Россия поддерживает отношения со всеми сторонами внутриливийского политического и военно-политического театра и выступает в первую очередь за то, чтобы сами стороны конфликта проявили волю к договоренностям", - сказал Песков.

Один из последних телефонных разговоров Путина и Эрдогана состоялся 9 ноября. По информации пресс-службы Кремля, "было проведено обстоятельное обсуждение ключевых аспектов российско-турецких отношений. Дана позитивная оценка поступательному развитию многопланового двустороннего сотрудничества, в частности, ходу реализации стратегических проектов в энергетике и в военно-технической сфере".

Президенты говорили о сирийском урегулировании, "в контексте реализации Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Турецкой Республикой, принятого по итогам переговоров на высшем уровне в Сочи 22 октября 2019 г". "Была акцентирована важность продолжения скоординированных шагов по стабилизации обстановки на северо-востоке Сирии при строгом соблюдении принципов её территориальной целостности, суверенитета и единства", - говорилось в сообщении.

Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. С обеих сторон подчёркнута необходимость дальнейших совместных усилий по выполнению соответствующих российско-турецких договорённостей, достигнутых в 2018 г.

1ка ар

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