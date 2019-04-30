Эрдоган и Путин обсудили Сирию и Ливию в телефонном разговоре - СМИ
Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во вторник провели телефонные переговоры, посвященные ряду тем, сообщает сайт турецкого издания "Сабах".
В частности, лидеры двух государств обсудили обстановку в Ливии и в Сирии.
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