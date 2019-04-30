Этот контент был опубликован 30 апреля 2019 г. 18:29

Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин во вторник провели телефонные переговоры, посвященные ряду тем, сообщает сайт турецкого издания "Сабах".

В частности, лидеры двух государств обсудили обстановку в Ливии и в Сирии.

При этом, по информации турецких СМИ, президенты договорились продолжать сотрудничать в рамках астанинского процесса с целью урегулировать кризис в Сирии.

Также в ходе переговоров речь шла о различных вопросах отношений Турции и России.

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