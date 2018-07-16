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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:47 16.07.2018 - 13:47

Стамбул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили недавний саммит НАТО, а также Сирию, сообщает в понедельник агентство "Анадолу".

В ходе разговора стороны затронули проблему Сирии, в частности подчеркнули важность имплементации совместной "дорожной карты" по сирийскому Манбиджу. Также они отметили значимость тем, затронутых на недавнем саммите НАТО в Брюсселе.

Лидеры подтвердили свою приверженность развитию двусторонних отношений.

Агентство не указывает, когда именно прошел разговор. В текущий момент Д.Трамп проводит встречу с президентом России Владимиром Путиным.

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