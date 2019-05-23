Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 4:32

Стамбул. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и США Дональд Трамп могут встретиться на турецкой территории или же "на полях" саммита G20 в Японии, сообщают СМИ со ссылками на заявление высокопоставленного официального турецкого представителя.

Он сообщил на условиях анонимности, что Эрдоган пригласил Трампа в Турцию после того, как появились "позитивные сигналы", что американский президент может принять это приглашение.

"Сейчас мы работаем над организацией встречи. Мы получили определенные позитивные сигналы, однако время встречи еще не назначено", - цитируют СМИ источника.

По мнению наблюдателей, главным вопросом возможной встречи может стать приобретение Турцией российских ЗРС С-400. Эта проблема значительно осложнила турецко-американские отношения.

США продолжают настаивать на том, чтобы Турция отказалась от закупок С-400, сообщила накануне представитель госдепартамента Морган Ортагус на брифинге в ведомстве.

"Я думаю, что наша позиция по С-400 довольно последовательна. Госсекретарь говорил об этом, мы говорили, что приобретение систем С-400 будет иметь серьезные последствия для оборонных отношений США и НАТО с Турцией. Мы, безусловно, готовы сотрудничать с ними (Турцией) и продолжаем говорить о нашей обеспокоенности по поводу этого. Но если это произойдет, то будут очень реальные и очень негативные последствия... Так что ничего нового, кроме того, что госсекретарь уже сказал и продолжает говорить", - заявила Ортагус.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 с одновременной поставкой ей F-35 может привести к рассекречиванию систем нового американского истребителя и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

1гк гс

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