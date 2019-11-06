Этот контент был опубликован 6 ноября 2019 г. 21:29

***Трамп заявил, что обсуждал с Эрдоганом ситуацию на границе с Сирией, пленных боевиков ИГ, курдов

Стамбул. 6 ноября. ИНТЕРФАКС - Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подтвердили планы провести переговоры 13 ноября в Вашингтоне, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

В администрации добавили, что лидеры государств также говорили об отношениях США и Турции и региональных делах.

В свою очередь Трамп в Twitter охарактеризовал телефонный разговор с Эрдоганом как "очень хороший".

"С нетерпением жду президента Эрдогана в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме", - написал Трамп.

Также американский президент заявил, что обсуждал с Эрдоганом пленение Турцией многочисленных бежавших боевиков группировки ИГ (запрещена в РФ), включая сестру и жену ликвидированного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Также, по словам Трампа, речь шла о ситуации на турецко-сирийской границе, об искоренении терроризма, защите курдов и о "многих других вещах".

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

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