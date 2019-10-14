Этот контент был опубликован 14 октября 2019 г. 11:14

Стамбул. 14 октября. ИНТЕРФАКС - Партнеры Турции по НАТО должны помогать Анкаре бороться против терроризма, заявил в понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"По идее члены НАТО должны бороться против терроризма, однако они не занимают активную позицию по этому вопросу", - приводят турецкие СМИ слова Эрдогана, рассуждавшего про операцию армии Турции на севере Сирии.

Многие члены НАТО ранее призвали Анкару прекратить эту операцию, а некоторые европейские страны уже ввели запрет на поставки Турции вооружения.

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