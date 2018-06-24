Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции

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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 18:14 24.06.2018 - 18:14

Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования. По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%. 1кю аг Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс