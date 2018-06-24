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Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%.

1кю аг

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Интерфакс