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Этот контент был опубликован 24 июня 2018 г. 18:22 24.06.2018 - 18:22

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Стамбул. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах, прошедших в воскресенье в стране, передает агентство "Анадолу" со ссылкой на предварительные результаты голосования.

По ее данным, действующий президент набирает около 59% голосов, его ближайший конкурент Мухаррем Индже получает 27%.

На третьей строчке возглавляющая "Хорошую партию" экс-глава МВД Мераль Акшенер с 7,5% голосов, далее идут сопредседатель "Демократической партии народов" Селахаттин Демирташ с 5,9%, Темель Карамоллаоглу от "Партии счастья" - 0,9%, председатель "Патриотичной партии" Догу Перинчек - 0,19%.

Досрочные президентские и парламентские выборы прошли в воскресенье в Турции. В ходе выборов избирателям выдавалось сразу два бюллетеня, на одном из которых перечислены кандидаты на пост президента страны, на другом - кандидаты в Великое национальное собрание Турции (парламент).

1кю аг

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