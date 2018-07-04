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Этот контент был опубликован 4 июля 2018 г. 17:14 04.07.2018 - 17:14

Стамбул. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Высшая избирательная комиссия Турции в среду обнародовала финальные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня, сообщает турецкое издание "Сабах". Согласно окончательным данным, победу одержал действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, за которого было подано 52,59% - 26,33 млн голосов. Таким образом, Р.Т.Эрдоган может исполнять обязанности президента второй срок подряд. Основной оппонент президента Мухаррем Индже - кандидат от Республиканской народной партии - набрал около 30,64%, то есть 15,34 млн голосов. "Сабах" уточняет, что вместе с тем на выборах победила правящая Партия справедливости и развития. Ранее президента Турции поздравили с победой президент РФ Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Греции Алексис Ципрас и ряд других мировых лидеров. 1аю ан Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс