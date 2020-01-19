Этот контент был опубликован 19 января 2020 г. 9:31

Стамбул. 19 января. ИНТЕРФАКС - Открывающаяся в Берлине в воскресенье международная конференция по Ливии должна послужить сохранению режима прекращения огня между противоборствующими сторонами, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы рассматриваем берлинский саммит как важный шаг на пути к укреплению режима прекращения огня и политическому решению", - сказал Эрдоган журналистам в стамбульском аэропорту перед отлетом в Берлин.

Он предупредил, что прогресс в деле достижения мира после соглашения о прекращении огня от 12 января "не должен быть принесен в жертву амбициям торговцев кровью и хаосом".

Эрдоган отметил, что надеется на успех конференции, однако пока рано говорить о каком-либо итоговом документе.

"У нас нет текста коммюнике. Давайте сначала проведем конференцию, а затем рассмотрим на результаты, посмотрим, какие шаги мы можем предпринять, и обсудим их", - сказал президент.

Он выразил надежду, что конференция будет способствовать развитию событий в положительном направлении, однако заявил: "О выборах в условиях вооруженного конфликта не может быть и речи".

1гк аг

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!