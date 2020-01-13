Этот контент был опубликован 13 января 2020 г. 15:05

Стамбул. 13 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что переговоры по Ливии в Москве идут в позитивном ключе, и выразил надежду на подписание соглашения о прекращении огня в скором времени, передают западные и местные СМИ.

"Эрдоган заявил, что переговоры по Ливии в Москве идут в позитивном ключе", - приводит его слова агентство Bloomberg.

По данным агентства "Анадолу", Эрдоган выразил надежду "на скорое подписание соглашения о прекращении огня в Ливии".

8 января руководители России и Турции выступили с инициативой о прекращении боевых действий в Ливии. Начиная с полуночи 12 января (01:00 мск) ливийские противоборствующие стороны, откликнувшись на российско-турецкую инициативу, объявили о прекращении огня.

В Ливии в настоящее время наблюдается двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с премьером Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который штурмует Триполи с апреля.

В понедельник Сарадж и Хафтар находятся в Москве.

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