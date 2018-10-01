Эрдоган надеется на улучшение отношений с США в скором времени
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Стамбул. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что верит в скорое улучшение взаимоотношений с США.
"Надеюсь, что в скором времени все разногласия (с США - ИФ) будут разрешены, а отношения в политической и экономической сферах будут развиваться в духе стратегического партнерства", - сказал турецкий лидер, выступая в парламенте.
В то же время Р.Т.Эрдоган призвал Вашингтон остерегаться ошибочных действий и не решать политические и юридические споры "путем угроз и шантажа".
Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.
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Интерфакс