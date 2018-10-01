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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 15:02 01.10.2018 - 15:02

Стамбул. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что верит в скорое улучшение взаимоотношений с США.

"Надеюсь, что в скором времени все разногласия (с США - ИФ) будут разрешены, а отношения в политической и экономической сферах будут развиваться в духе стратегического партнерства", - сказал турецкий лидер, выступая в парламенте.

В то же время Р.Т.Эрдоган призвал Вашингтон остерегаться ошибочных действий и не решать политические и юридические споры "путем угроз и шантажа".

Турецко-американские отношения обострились в последнее время, что связано с введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

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