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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 5:51 24.09.2018 - 05:51

Москва. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Астанинский формат подготовил почву для урегулирования кризиса в Сирии, и выразил надежду, что сотрудничество в этом формате будет активно развиваться.

"Астанинский формат, который мы в последнее время воплощали в жизнь вместе с Россией и Ираном, подготовил почву для урегулирования сирийского кризиса, который длится вот уже восемь лет. Будучи убежденными в том, что мы должны проявить ответственность, мы многое сделали для разрешения данной проблемы. У нас есть различия во мнениях и подходе, но мы пытаемся выявить точки соприкосновения, а не различия. Я верю в то, что это сотрудничество будет и дальше активно развиваться", - заявил Р.Эрдоган в своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсант".

При этом он подчеркнул, что "режим (президента Сирии Башара - ИФ) Асада, к сожалению, ведя пропаганду против Турции и очерняя ее, делает вид, что не замечает деятельность Турции, направленную на достижение мира в этой стране, на возвращение миллионов людей в свои дома, и выводит на повестку дня безосновательные обвинения".

"Мы же (Турция - ИФ), не обращая внимания на клеветнические обвинения режима (Асада - ИФ), который годами причиняет страшные страдания собственному народу, продолжаем идти по тому пути, который считаем правильным для обретения сирийским народом мира и спокойствия", - отметил Р.Эрдоган в публикации.

По его словам, "сирийский кризис стал причиной возникновения гуманитарной катастрофы, последствия которой будут ощущаться еще долгие годы".

"Турция по-братски открыла свои границы более чем 3,5 млн беженцев, которые были вынуждены покинуть свою страну. Мы и не могли поступить иначе по отношению к своим братьям, которые пытались спасти свои жизни, бежав от жестокости режима Асада. Как известно, Турция в одиночку понесла все расходы, необходимые для сохранения их жизни. К сожалению, несмотря на все наши призывы, международное сообщество не сделало ничего существенного для того, чтобы разделить это бремя с нашей страной", - подчеркнул президент Турции.

че тг

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