Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 13:47

Стамбул. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Во главе повестки дня саммита Турции, России и Ирана по Сирии, запланированного на 16 сентября в Анкаре, будет ситуация в сирийской провинции Идлиб, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Основной акцент на трехсторонней встрече в Анкаре будет сделан на процессах в Идлибе. Состоится обмен мнениями по вопросам наблюдательных пунктов и борьбы с терроризмом", - цитирует слова Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

Агентство напоминает, что первый саммит Турции, РФ и Ирана по Сирии прошел в Сочи в ноябре 2017 года. Затем президенты проводили переговоры по Сирии в Анкаре в апреле 2018 года, в Тегеране в сентябре 2018 года и в Сочи в феврале 2019 года.

Идлиб в настоящее время - единственная сирийская провинция, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Правительственные войска Сирии в ходе операций против боевиков приблизились к ряду наблюдательных пунктов, созданных Турцией для мониторинга идлибской зоны деэскалации.

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