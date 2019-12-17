Этот контент был опубликован 17 декабря 2019 г. 13:12

Брюссель. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил о планах переселить из Турции миллион сирийских беженцев в зону безопасности на севере Сирии.

"Нам нужно найти решение, которое позволит тех беженцев, которые прибыли в Турцию, переселить на их родину", - заявил Эрдоган на глобальном форуме по беженцам в Женеве.

При этом он отметил, что переселение должно проходить на добровольной основе и осуществиться "в кратчайшие сроки".

Эрдоган также подчеркнул, что в зоне безопасности могут быть построены поселения и школы.

По его словам, уже примерно 371 тыс. беженцев вернулись обратно на сирийскую территорию благодаря турецкой военной операции на севере Сирии.

В настоящее время в Турции находятся около 3,7 млн сирийских беженцев.

Президент Турции 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

1ви аю

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!