Брюссель. 17 декабря. ИНТЕРФАКС - Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заявил о планах переселить из Турции миллион сирийских беженцев в зону безопасности на севере Сирии.
"Нам нужно найти решение, которое позволит тех беженцев, которые прибыли в Турцию, переселить на их родину", - заявил Эрдоган на глобальном форуме по беженцам в Женеве.
При этом он отметил, что переселение должно проходить на добровольной основе и осуществиться "в кратчайшие сроки".
Эрдоган также подчеркнул, что в зоне безопасности могут быть построены поселения и школы.
По его словам, уже примерно 371 тыс. беженцев вернулись обратно на сирийскую территорию благодаря турецкой военной операции на севере Сирии.
В настоящее время в Турции находятся около 3,7 млн сирийских беженцев.
Президент Турции 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции в приграничных районах на северо-востоке Сирии с целью борьбы против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). Военная операция Турции вызвала критику и опасения во многих странах.
22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.
Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.
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