Этот контент был опубликован 7 ноября 2019 г. 8:56

Стамбул. 7 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил в четверг о планах обсудить в ближайшем будущем ситуацию в Сирии с президентом России Владимиром Путиным.

"Вчера мы поговорили с Трампом о положении на севере Сирии, теперь мы обсудим ситуацию с Путиным", - приводит слова Эрдогана турецкое издание Turkiye Gazetesi.

По словам турецкого президента, в частности, он намерен обсудить с президентом России выполнение российско-турецкого меморандума по Сирии.

22 октября в Сочи состоялись многочасовые переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции по ситуации в Сирии, по итогам которых лидеры двух стран подписали меморандум из 10 пунктов.

Российско-турецкий меморандум был призван положить конец военной операции Турции против курдских ополченцев, которых Анкара считает террористами, снять напряженность на сирийско-турецкой границе и обеспечить территориальную целостность страны.

Президенты Турции и США Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп накануне в ходе телефонного разговора, в частности, говорили об отношениях США и Турции и региональных делах.

1ар БП

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