Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 15:32

Стамбул. 17 января. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным в Берлине обстановку в сирийском Идлибе, передают турецкие СМИ.

"Я намерен это подробно обсудить с господином Путиным в Берлине. Нынешняя обстановка в Идлибе вызывает тревогу", - сказал Эрдоган журналистам в Стамбуле.

19 января в Берлине пройдет конференция по Ливии, в которой примут участие, в том числе, Турция и Россия. Пресс-служба Кремля ранее сообщила, что Путин в воскресенье посетит Берлин для участия в конференции. Эрдоган также планирует присутствовать на форуме.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой сторон обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Саррадж подписал документ, а Хафтар - нет.

Глава МИД РФ в пятницу сообщил, что соглашение между сторонами конфликта о прекращении огня в Ливии пока соблюдается, Россия надеется, что оно будет бессрочным.

Тем временем парламент Турции 2 января разрешил турецкому правительству направить военных в Ливию для борьбы против наступающей на Триполи армии Халифы Хафтара.

1эф во*

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