Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина во вторник, 22 октября, передает в среду издание "Сабах".

Визит продлится один день, темой переговоров станет ситуация в Сирии, отмечает издание.

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1аю ав

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