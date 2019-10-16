Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина во вторник, 22 октября, передает в среду издание "Сабах".
Визит продлится один день, темой переговоров станет ситуация в Сирии, отмечает издание.
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