Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 21:31

Стамбул. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина во вторник, 22 октября, передает в среду издание "Сабах".

Визит продлится один день, темой переговоров станет ситуация в Сирии, отмечает издание.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщает со ссылкой на канцелярию турецкого лидера, что переговоры пройдут в Сочи.

Накануне президенты РФ и Турции в ходе телефонного разговора договорились о визите Эрдогана в РФ в ближайшие дни.

В среду глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил журналистам в Сочи, что президенты России и Турции в ходе предстоящей встречи обсудят вопросы обеспечения суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также процесс политического урегулирования, включая запуск конституционного комитета.

"Конечно, это прежде всего ситуация в Сирии, задачи обеспечения суверенитета, территориальной целостности Сирийской Арабской Республики при бескомпромиссной борьбе с остатками террористических бандформирования и, конечно же, параллельно продвижение политического процесса в виде организации первого инаугурационного заседания конституционного комитета", - сказал Лавров, касаясь повестки будущей встречи российского и турецкого лидеров.

1аю ав

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