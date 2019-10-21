Стамбул. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что предпримет дальнейшие шаги на северо-востоке Сирии после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая намечена на вторник, сообщил турецкий телерадиоканал TRT World.
"Мы займемся этим процессом с господином Путиным и после этого предпримем необходимые шаги", - заявил Эрдоган в понедельник в Стамбуле на форуме, организованном этим телеканалом.
В субботу Эрдоган сообщил о намерении обсудить с Путиным вопрос о присутствии сирийских войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.
Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 22 октября в Сочи.
17 октября стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.
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