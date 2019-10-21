Этот контент был опубликован 21 октября 2019 г. 12:27

Стамбул. 21 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что предпримет дальнейшие шаги на северо-востоке Сирии после встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая намечена на вторник, сообщил турецкий телерадиоканал TRT World.

"Мы займемся этим процессом с господином Путиным и после этого предпримем необходимые шаги", - заявил Эрдоган в понедельник в Стамбуле на форуме, организованном этим телеканалом.

В субботу Эрдоган сообщил о намерении обсудить с Путиным вопрос о присутствии сирийских войск в зоне безопасности на северо-востоке Сирии.

Ранее сообщалось, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 22 октября в Сочи.

17 октября стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также - о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

1ви ар БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!