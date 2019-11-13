Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция требует от США выдачи оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена.
"Мы высказали еще раз наше требование прекратить его пребывание в США. (...) Мы передали многие документы в ходе этого визита. (...) Мы хотим, чтобы как мы выдаем террористов по запросу США, так пусть и нам его выдадут", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
По его словам, организация Гюлена - террористическая структура, предпринявшая безуспешную попытку подрыва конституционного строя в Турции.
"В ходе переговоров с Трампом вновь была подчеркнута позиция Анкары относительно противодействия деятельности сторонников Гюлена в США", - добавил президент Турции.
Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.
Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен утверждает, что не связан с попыткой переворота.
1вз ав