Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 23:32

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция требует от США выдачи оппозиционного проповедника Фетуллаха Гюлена.

"Мы высказали еще раз наше требование прекратить его пребывание в США. (...) Мы передали многие документы в ходе этого визита. (...) Мы хотим, чтобы как мы выдаем террористов по запросу США, так пусть и нам его выдадут", - сказал Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

По его словам, организация Гюлена - террористическая структура, предпринявшая безуспешную попытку подрыва конституционного строя в Турции.

"В ходе переговоров с Трампом вновь была подчеркнута позиция Анкары относительно противодействия деятельности сторонников Гюлена в США", - добавил президент Турции.

Турецкое руководство обвиняет Гюлена в причастности к попытке военного переворота, которая произошла в ночь на 16 июля 2016 года.

Богослов, проживающий в США, заочно арестован в Турции. Анкара требует от Вашингтона его экстрадиции. Гюлен утверждает, что не связан с попыткой переворота.

1вз ав

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