Этот контент был опубликован 24 сентября 2019 г. 17:55

Нью-Йорк (ООН). 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник осудил расширение территорий Израиля за счет палестинских земель, начиная с 1947 года. Об этом он заявил в ходе выступления в Генеральной Ассамблее ООН.

"Где сейчас находится Израиль? Посмотрите на эту карту", - сказал он, продемонстрировав собравшимся плакат с четырьмя картами, на которых изображены изменения границ израильских и палестинских территорий с 1947 года и по наши дни.

"Где был Израиль в 1947 году и где он сейчас?" - повторил президент Турции.

Он указал, что "почти вся земля сейчас принадлежит Израилю", и, по его словам, эта страна "хочет забрать оставшуюся территорию" у палестинцев.

"А что насчет Совбеза ООН? Что насчет ООН? Что насчет резолюций ООН? Эти резолюции были имплементированы? Нет. Давайте спросим себя, зачем нужна ООН? Под этой крышей мы принимаем резолюции, которые не действуют", - сказал он.

Турция будет всегда поддерживать палестинцев, подчеркнул Эрдоган.

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