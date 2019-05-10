Этот контент был опубликован 10 мая 2019 г. 22:09

Стамбул. 10 мая. ИНТЕРФАКС - В Анкаре недоумевают в связи со звучащими в ее адрес заявлениями о возможности введения санкций из-за приобретения российских зенитных ракетных систем С-400.

"Разговоры о санкциях в отношении члена НАТО и стратегического партнера по НАТО вызывают недоумение", - приводит в пятницу Анатолийское агентство новостей слова президента Турции Реджепа Эрдогана.

Американский сенатор-демократ Боб Менендес в конце апреля заявил в интервью греческому изданию "Катимерини", что "нет никаких шансов, что у них (у Турции - ИФ) будет F-35, по действующим законам будут введены санкции. Приобретение крупной военной техники у России - это действие, подпадающее под санкции".

"Оно грозит санкциями всем, включая Турцию", - добавил сенатор.

По словам Б.Менендеса, F-35 не может быть поставлен вместе с С-400, так как технологии, применяемые в F-35, могут быть уязвимы для этой ЗРС. "Так что это невозможно", - сказал он.

Сенатор-демократ отметил, что некоторые самые решительные сторонники соглашения по F-35 и другие официальные лица США, которые считают, что Турция по-прежнему является основным партнером в области безопасности в регионе, дали понять, что это так "просто не может произойти".

Как сообщал "Интерфакс", Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

29 сентября 2017 года Владимир Кожин, будучи помощником президента РФ по ВТС (ныне сенатор), сообщил, что Турция внесла аванс в рамках подписанного контракта по С-400.

3 апреля 2018 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ускорила производство С-400 дляТурции по просьбе Анкары, и стороны договорились по цене.

18 февраля глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что контракт на поставку Турции систем С-400 будет полностью выполнен в 2019 году, а министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

1ар гс

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