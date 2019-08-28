Этот контент был опубликован 29 августа 2019 г. 1:07

Стамбул. 29 августа. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35, сообщает Daily Sabah.

"Турция не рынок для продажи военных самолетов F-35, а один из их производителей", - сказал Эрдоган журналистам, возвращаясь из поездки в Россию.

"Если США не поставят их, мы обязательно рассмотрим российские самолеты Су-35 и Су-57 в качестве альтернативы", - сказал он.

Вашингтон ранее неоднократно грозил Анкаре санкциями, а также исключил Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции российских ЗРС С-400. В США считают, что Россия может использовать системы С-400 для получения информации о F-35.

Кроме того, в Вашингтоне отмечают, что С-400 несовместимы с системами НАТО.

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