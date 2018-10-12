Эрдоган не исключил новую операцию ВС Турции против курдов на севере Сирии
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Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что ВС Турции могут в скором времени начать новую операцию против курдских военизированных формирований в пограничных районах на севере Сирии.
"Надеюсь, очень скоро мы разгромим террористические гнезда к востоку от Евфрата", - заявил Р.Т.Эрдоган.
Он отметил, по данным агентства, что Анкара "готова противодействовать вызовам с территорий Ирака и Сирии".
ВС Турции в 2016 и 2018 году проводили операции в районах к западу от Евфрата. По данным Генштаба ВС Турции, которые приводит "Анадолу", с начала последней операции, получившей название "Оливковая ветвь", турецким силам удалось нейтрализовать более 4,5 тыс. террористов.
Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что боевики либо убиты, либо сдались или захвачены в плен. Операция, которая проводилась два года назад, называлась "Шит Евфрата".
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Интерфакс