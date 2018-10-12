Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 13:15 12.10.2018 - 13:15

(повтор с уточнением во втором абзаце)

Стамбул. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу заявил, что ВС Турции могут в скором времени начать новую операцию против курдских военизированных формирований в пограничных районах на севере Сирии.

"Надеюсь, очень скоро мы разгромим террористические гнезда к востоку от Евфрата", - заявил Р.Т.Эрдоган, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Он отметил, по данным агентства, что Анкара "готова противодействовать вызовам с территорий Ирака и Сирии".

ВС Турции в 2016 и 2018 году проводили операции в районах к западу от Евфрата. По данным Генштаба ВС Турции, которые приводит "Анадолу", с начала последней операции, получившей название "Оливковая ветвь", турецким силам удалось нейтрализовать более 4,5 тыс. террористов.

Власти Турции используют термин "нейтрализация", чтобы обозначить, что боевики либо убиты, либо сдались или захвачены в плен. Операция, которая проводилась два года назад, называлась "Шит Евфрата".

1эф во

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер