Этот контент был опубликован 16 октября 2019 г. 13:32

Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.

"Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США - ИФ) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News.

Ранее сообщалось, что делегация во главе с Пенсом в среду направится в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где ВС Турции проводят операцию против курдских военизированных формирований.

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