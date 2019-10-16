Лондон. 16 октября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не собирается проводить на этой неделе переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом.
"Я не буду с ним разговаривать. Они (члены делегации США - ИФ) будут вести переговоры со своими визави. Когда сюда приедет Трамп, тогда мы и поговорим", - заявил он, отвечая на вопрос журналиста телеканала Sky News.
Ранее сообщалось, что делегация во главе с Пенсом в среду направится в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии, где ВС Турции проводят операцию против курдских военизированных формирований.
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