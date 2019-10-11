Этот контент был опубликован 11 октября 2019 г. 20:25

Стамбул. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Анкара, несмотря на угрозы ряда стран, не намерены останавливать операцию против курдских группировок на северо-востоке Сирии, заявил в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Вопреки утверждениям некоторых, мы не будем отказываться от тех шагов, которые предприняли", - заявил Эрдоган, слова которого приводят турецкие СМИ.

Он констатировал, что "со всех сторон мы слышим угрозы, требования остановить это (операцию - ИФ)".

Президент предупредил, что ВС Турции, несмотря на это, продолжат операцию, пока не выполнят задачу по созданию безопасной зоны вдоль турецко-сирийской границы.

Многие страны, в том числе на Западе, неоднократно призывали Анкару прекратить наступление в Сирии.

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