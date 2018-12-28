Эрдоган не подтвердил вступление сирийских войск в Манбидж

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 13:10

Стамбул. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу назвал заявления о вступлении сирийской правительственной армии в Манбидж "психологическим воздействием".

"Мы знаем, что сирийский режим проводит психологическое воздействие. На данный момент там нет конкретного и серьезного развития ситуации", - приводит слова турецкого лидера газета "Хюрриет".

Он подчеркнул, что единственная цель Турции в Сирии - ликвидация угрозы со стороны курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG).

В свою очередь Минобороны Турции призвало стороны сирийского конфликта воздержаться от провокационных заявлений.

"Анкара призывает все стороны конфликта в Сирии к отказу от провокационных действий и заявлений, которые могут привести к новой эскалации напряженности в регионе", - приводит агентство "Анадолу" заявление военного ведомства.

Ранее в пятницу YPG распространили заявление с призывом к сирийским официальным властям взять под контроль районы, оставляемые курдами, чтобы обеспечить защиту этой территории от Турции.

Позднее сирийское агентство САНА со ссылкой на заявление генштаба Сирии сообщило, что командование армии республики в пятницу объявило, что подразделения правительственных сил вошли в город Манбидж.

По данным агентства, военные подняли флаг Сирии над городом.

На вопрос, одобряют ли в Москве переход под контроль Дамаска курдских районов Сирии, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Конечно. Безусловно, это позитивный шаг в сторону стабилизации обстановки (в Сирии)".

1кю аю БП

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