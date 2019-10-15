Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 22:58

Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Состоявшийся во вторник переход города Манбидж под контроль сирийских правительственных сил не является негативным событием, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Приход сил режима Асада в Манбидж не является чем-то негативным, однако Отряды народной самообороны (курдские ополченцы - ИФ) должны выйти оттуда", - приводят слова Эрдогана турецкие СМИ.

Во вторник Манбидж покинули силы возглавляемой США международной коалиции. Им на смену прибыли сирийские правительственные войска. Этот город расположен на севере Сирии, где Анкара проводит военную операцию против курдских формирований.

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