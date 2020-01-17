Этот контент был опубликован 17 января 2020 г. 13:10

Стамбул. 17 января. ИНТЕРФАКС - Власти Сирии не хотят придерживаться режима прекращения огня в провинции Идлиб, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Президент подчеркнул, что события в Идлибе доказывают нежелание Асада соблюдать режим прекращения огня на северо-западе Сирии", - сообщило в пятницу агентство "Анадолу".

По словам Эрдогана, попытки союзников сирийских властей оправдать боевые действия в этой провинции наличием там террористов лишены основы.

Президент добавил, что Турция намерена говорить о проблеме Идлибе на предстоящей конференции по Ливии, запланированной на 19 января в Берлине.

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января. Четыре зоны деэскалации были созданы в Сирии в соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джабхат ан-Нусра".

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