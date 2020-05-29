Этот контент был опубликован 29 мая 2020 г. 13:00

Стамбул. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил действия американской полиции, которые привели к вызвавшей бурную реакцию в США смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, сообщают турецкие СМИ.

"Расистский и фашистский подход (полиции - ИФ), который привел к смерти Джорджа Флойда в американском городе Миннеаполис в результате пыток не только глубоко опечалил всех нас, но и стал одним из самых тяжелых проявлений несправедливого правопорядка, против которого мы выступаем во всем мире", - сказал Эрдоган.

Он назвал произошедшее "бесчеловечным поступком" и выразил надежду, что виновники "получат наказание, которое они заслуживают".

"Мы будем следить за этой ситуацией", - добавил турецкие лидер.

Комментарии Эрдогана прозвучали на фоне продолжающихся протестов в Миннеаполисе(штат Миннесота) в связи со смертью 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

46-летний Флойд был задержан полицейскими в понедельник в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских давил на шею Флойда коленом, несмотря на его жалобы, что он не может дышать. Впоследствии он скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

Этот инцидент спровоцировал массовые акции протеста и беспорядки, продолжавшиеся три ночи подряд: протестующие устраивали поджоги и грабили магазины.

Президент США Дональд Трамп ранее потребовал быстрее расследовать инцидент, повлекший беспорядки.

Между тем, мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей попросил власти штата в целях безопасности прислать подразделения Национальной гвардии.

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