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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 11:20 28.09.2018 - 11:20

Стамбул. 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в невыполнении обещаний, касающихся вывода курдских сил из сирийского Манбиджа, пишет в пятницу газета "Хюрриет".

"Америка не выполнила "дорожную карту" и расписание по Манбиджу. YPG (отряды народной самообороны) не покинули регион. США не сдержали обещание", - заявил турецкий лидер журналистам в ходе перелета из США в ФРГ.

В июне 2018 года Турция договорилась с США о плане вывода из Манбиджа курдских ополченцев, была согласована соответствующая "дорожная карта". Р.Т.Эрдоган отметил, что курдские силы должны были покинуть территорию в течение 90 дней.

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