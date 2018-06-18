Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 18:25 18.06.2018 - 18:25

Стамбул. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска начали патрулирование в районе сирийского Манбиджа, и город будет избавлен от присутствия курдского ополчения.

"Мы сказали, что террористические организации будут выдворены. Их начали убирать оттуда... Началось патрулирование", - приводит издание "Хюрриет" слова президента, сказанные во время митинга в городе Самсун.

Турецкие СМИ ранее сообщали, что турецкие военные вошли в районы на окраине города Манбидж, расположенного на севере Сирии.

В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявлял, что цель Турции - выполнить недавно достигнутое с США соглашение по Манбиджу, а затем распространить его действие в других городах региона. Он уточнил, что Турция намерена очистить все районы, контролируемые силами курдских отрядов, от их присутствия, а затем стабилизировать ситуацию в данных районах.

4 июня М.Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео согласовали в Вашингтоне план действий по выводу из города Манбиджа на севере Сирии курдов из Партии демократического союза, которую Анкара считает террористической организацией. Передвижения турецких военных проводится в соответствии с этим планом.

Вашингтон и Анкара давно спорят по поводу судьбы курдских ополченцев в Сирии. Для Вашингтона они были ценными союзниками по борьбе против террористов из группировки ИГ (запрещена в РФ). В свою очередь Анкара считает курдские военизированные формирования в Сирии террористами, угрожающими турецкой территории.

1аю гг

Neuer Inhalt Horizontal Line