Этот контент был опубликован 15 октября 2019 г. 11:41

Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Армия Турции будет продолжать военную операцию на севере Сирии, заявил во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Операция "Источник мира" продлится до достижения поставленной цели - мира на севере Сирии", - приводит его слова агентство "Анадолу".

Это - первый комментарий Эрдогана по поводу операции с тех пор, как в ночь на вторник США объявили о санкциях против Турции. Ограничительные меры вводятся как раз чтобы вынудить Анкару прекратить бои в Сирии.

Операция началась 9 октября. Ее цель - борьба против курдских военизированных формирований, которых Анкара считает террористическими.

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