Стамбул. 15 октября. ИНТЕРФАКС - Армия Турции будет продолжать военную операцию на севере Сирии, заявил во вторник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
"Операция "Источник мира" продлится до достижения поставленной цели - мира на севере Сирии", - приводит его слова агентство "Анадолу".
Это - первый комментарий Эрдогана по поводу операции с тех пор, как в ночь на вторник США объявили о санкциях против Турции. Ограничительные меры вводятся как раз чтобы вынудить Анкару прекратить бои в Сирии.
Операция началась 9 октября. Ее цель - борьба против курдских военизированных формирований, которых Анкара считает террористическими.
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