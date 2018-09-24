Эрдоган обещает создать новые зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата
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Анкара. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Турция намерена создать, в дополнение к уже имеющимся, зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Выступая в Нью-Йорке на встрече с представителями турецкой общины в США, Р.Т.Эрдоган напомнил, что Турция уже превратила ряд районов на севере Сирии в зоны безопасности для сирийцев.
"Мы предпримем аналогичные шаги к востоку от Евфрата", - сообщил президент, которого в понедельник цитируют турецкие СМИ.
Район к востоку от Евфрата контролирует оппозиционная коалиция Сирийские демократические силы (СДС), костяк которых составляют курды из Партии демократического союза (ПДС). Эту курдскую организацию Анкара считает террористической и ведет с ней борьбу в Сирии.
Между тем, СДС пользуется поддержкой со стороны США.
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Интерфакс