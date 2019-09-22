Стамбул. 22 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщает агентство "Анадолу".

По информации турецкой стороны, лидеры обсудили двусторонние отношения и ситуацию в ближневосточном регионе.

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