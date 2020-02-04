Этот контент был опубликован 4 февраля 2020 г. 20:30

Стамбул. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Эрдоган во вторник в телефонной беседе с российским президентом Владимиром Путиным обсудил ситуацию в сирийской провинции Идлиб и в частности недавний инцидент с обстрелом турецких военных.

"Турция в полной мере продолжит использовать законное право на самооборону в случае подобных атак", - приводит слова Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

В ходе телефонного разговора с Путиным Эрдоган отметил, что недавнее нападение на турецких военнослужащих в Сирии нанесло урон совместным усилиям по установлению мира в этой стране.

Кроме того, лидеры обсудили и положение в Ливии.

Ранее на этой неделе под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил попали турецкие военные. Затем турецкая авиация нанесла ответные удары по целям в Сирии. Президент Эрдоган тогда заявил, что число погибших при артиллерийском обстреле турецких военных в Идлибе составило восемь человек.

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии сообщили, что турецкая авиация не нарушала воздушное пространство арабской страны, а небо над зоной деэскалации в районе Идлиба контролируют военные РФ. "Воздушное пространство над идлибской зоной деэскалации постоянно контролируется ВКС России. Самолеты ВВС Турции государственную границу Сирии не нарушали, ударов по позициям сирийских войск не зафиксировано", - сказали в центре.

Идлиб - последняя сирийская провинция, на территории которой действуют относительно многочисленные группировки экстремистов и вооруженных сторонников оппозиции.

1ар гс

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